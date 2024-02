Ministério Público de Goiás abre concurso público com salários de mais de R$ 10 mil; veja as vagas

Oportunidades são para candidatos de nível superior. Inscrições começam em fevereiro e vão até 06 de março

Augusto Araújo - 01 de fevereiro de 2024

Foto: (Marcos Santos/USP Imagens)

O Ministério Público de Goiás (MPGO) publicou o edital de um novo concurso, para o preenchimento de vagas em aberto, além de formação de cadastro de reserva.

Os contratados serão lotados em Goiânia, recebendo salários de R$ 10.400,77. No total, são 22 oportunidades com início imediato, para os cargos de:

Analista ambiental, com especialidade em Engenharia Agronômica;

Analista em edificação, com especialidade em Engenharia Civil;

Analista em edificação, com especialidade em Engenharia Elétrica;

Analista em edificação, com especialidade em Engenharia Mecânica

Analista em informática.

Todas as vagas exigem diploma de nível superior na área desejada para efetivação do profissional na função.

As inscrições deverão ser feitas entre os dias 06 de fevereiro e 06 de março, por meio do site do Cebraspe, banca organizadora do certame. A taxa cobrada está no valor de R$ 125.

Os candidatos serão avaliados por meio de três etapas: provas objetiva e discursiva (de caráter eliminatório) e de títulos (de caráter classificatório).

Conforme o cronograma do concurso, as avaliações devem ser aplicadas no dia 21 de abril.

Para mais informações a respeito do certame, leia o edital.