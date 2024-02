Mulher é encontrada morta dentro de casa no interior de Goiás

Vítima foi vista por vizinho caída no chão da sala, ao lado de provável arma do crime. Polícia Civil vai investigar o ocorrido

Augusto Araújo - 01 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 32 anos, foi encontrada morta no final da tarde desta quinta-feira (1º), em Rio Verde, cidade do Sudoeste Goiano.

A vítima foi vista por um vizinho caída no chão da sala. Logo após ele subir no telhado para arrumar uma caixa d’água, visualizou o corpo da mulher no chão.

A mulher estava na sala da residência, ensanguentada e com diversos cortes.

Ao lado do corpo, foi encontrado um pedaço de madeira quebrado, que pode ter sido usado como arma do crime. Ainda não se sabe quem poderia ter cometido o assassinato.

A Polícia Científica foi acionada ao local para realizar os exames de perícia. A Polícia Civíl (PC) deve ficar responsável pela investigação do ocorrido.