6 lugares que não se deve deixar o celular e muita gente acaba colocando

Algumas pessoas ainda não sabem dos perigos que podem acontecer colocando o aparelho em locais proibidos e inadequados

Magno Oliver - 02 de fevereiro de 2024

Não é nada interessante deixar o celular próximo a produtos de limpeza. (Fot: Reprodução/YouTube)

Existem alguns lugares que não se deve deixar o celular e muita gente acaba o colocando mesmo por teimosia ou insistência própria.

Com o mundo tão tecnológico em que nos encontramos, ficar longe do celular se torna cada vez mais missão impossível de cumprir.

Porém, muita gente acaba largando o item em lugares que vão prejudicar o funcionamento e até estrutura do mesmo.

Assim, para te auxiliar e aumentar a vida útil do seu aparelho, separamos uma lista com algumas dicas de locais que você não pode, em hipótese alguma, deixar o smartphone.

1. Banheiro

Seja para se tomar um banho ou mesmo utilizar o vaso, esse é um dos lugares preferidos das pessoas. Contudo, a umidade pode danificar o celular e diminuir a vida útil do sistema operacional, além de danificar os conectores.

2. Carregando a noite toda

Além de ser desnecessário, deixar o aparelho carregando a noite toda pode gerar danos para a bateria e sistema operacional, causando lentidão.

Assim, a ação diminui bastante a vida-útil do aparelho e da bateria, reduzindo sua eficiência. Todas as fabricações são programadas para recarregar em determinado tempo estimado no manual do fabricante.

3. Bolsos das roupas (calça jeans, camisas)

Muitas mulheres gostam de colocar no bolso traseiro da calça jeans, enquanto alguns homens costumam transportar no compartimento da frente da camisa social, por exemplo.

Assim, vale lembrar que é confortável deixar o acessório digital ali, porém qualquer movimento brusco pode ocasionar quebra da tela. Já em outras situações pode escapar e causar danos estruturais.

4. Próximo a campos magnéticos

Evite ímãs, como os de bolsas magnéticas, que podem prejudicar o funcionamento do sistema operacional. Assim, é interessante manter longe.

5. Locais expostos ao sol ou chuva

O calor excessivo pode danificar a bateria e outros componentes. Evite deixar no painel do carro, no porta-malas e até mesmo evitar dias de chuva. A água em contato com as entradas do fone e carregador geram mau funcionamento.

6. Produtos de Limpeza

Por fim, os produtos químicos de limpeza podem causar danos irreparáveis tanto na estrutura quanto no sistema de operação do utilitário.

Dessa forma, quando for fazer a tradicional faxina de final de semana, em casa, coloque-o em um lugar bem distante de onde você executará a tarefa.

