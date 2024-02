Influencer faz alerta sobre golpe durante encontro pelo Tinder em Goiânia

Gravação publicada no Instagram já conta com 17 mil visualizações na plataforma

Gabriella Pinheiro - 02 de fevereiro de 2024

Influenciador Gustavo Ayres. (Foto: Reprodução)

O match dado em um aplicativo de relacionamento, seguido por trocas de mensagens e convites para encontros se encaminhou para um desfecho conturbado e quase fez com que um influenciador caísse na lábia e nas artimanhas de um ‘golpista do Tinder’, em Goiânia.

O relato foi compartilhado pelo influenciador, Gustavo Ayres, em um vídeo publicado no Instagram na quinta-feira (1º). Até o momento, a postagem já conta com 17 mil visualizações na plataforma.

Na gravação, o influenciador conta que a confusão teve início quando ele e o homem deram match no aplicativo Tinder e, em seguida, iniciaram uma conversa no WhatsApp.

De acordo com ele, o ‘galã’ se mostrou uma pessoa gentil e solícita, o que o cativou e fez com que ambos desenvolvessem um diálogo na plataforma.

No desenrolar do bate-papo, o possível golpista teria feito um convite chamando Gustavo para ir em um rodízio de sushi. Mas foram as atitudes e pedidos feitos por ele em seguida que acenderam um alerta na mente do influenciador.

“Eu comecei a achar estranho quando ele disse para mim que ele tinha sido assaltado, tinham roubado a carteira dele, mas o celular tinha ficado e que ele estava esperando o irmão dele chegar do futebol para a gente poder ir em um sushi. Porém, o irmão dele não chegou e ele pediu para que eu pagasse o sushi para ele”, explicou.

Ao negar a solicitação, o suspeito então teria discordado do posicionamento, mas retornado posteriormente afirmando que havia gostado de Gustavo e que gostaria de conhecê-lo pessoalmente.

Novamente, ele teria afirmado que queria se encontrar no mesmo restaurante de sushi sugerido na primeira troca de mensagens e com um detalha adicional: que Gustavo o buscasse de carro na cada dele.

“Quando eu falei que não tinha carro e iria de Uber, o cara simplesmente não falou mais nada e sumiu do mapa, não me falou o horário que era para eu encontrar ele e nem mais nada”, explicou.

Desconfiado, Gustavo encontrou o perfil do Instagram do homem e notou que eles tinham um seguidor em comum. Tomado pela curiosidade, ele decidiu perguntar ao conhecido sobre o ‘galã’ e foi surpreendido com a revelação de que estava prestes a cair em um possível golpe.

No relato, o seguidor afirmou que havia saído com o suposto golpista e que o mesmo também teria falado a ele que foi assaltado e pedido para que ele pagasse uma conta no valor de R$ 480.

“Ele falava que a família dele tinha muitos bens, que era rica, que o pai era promotor, que a mãe era médica, e que já tinha sido até dono da Osklen”, revelou.

Ao fim do encontro, o suspeito teria pedido para que o homem o levasse até a casa dele, de carro, e tentou ficar com a vítima a força.

Somente após o fim da confusão, ao fazerem uma pesquisa mais detalhada, ambos descobriram que, na realidade, o suspeito já acumulava 11 processos judiciais e que, inclusive, há um inquérito de prisão em flagrante contra o mesmo.

“Ele veio de Patos de Minas e agora está em Goiânia tentando dar golpes também. […] Antes de sair com alguém da internet, procure as redes sociais dessa pessoa, veja se ela tem amigos em comum com você, pergunte referência para amigos em comum, procure pelo nome da pessoa no Google”, orienta.

Veja o vídeo: