Trabalhador morre repentinamente descarregando caminhão para supermercado, em Aparecida de Goiânia

SAMU chegou a ser acionado para os primeiros socorros, mas vítima não resistiu e morreu no local

Augusto Araújo - 02 de fevereiro de 2024

Homem morreu enquanto descarregava caminhão, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 53 anos, acabou morrendo enquanto trabalhava na manhã desta sexta-feira (02), em Aparecida de Goiânia.

O caso aconteceu no setor Vila Alzira. A vítima estava realizando um serviço de descarregamento de um caminhão, para abastecer um supermercado da região.

No entanto, ele desapareceu por vários minutos e funcionários estranharam a demora e decidiram averiguar a situação. Ao chegarem lá, encontraram a vítima já caída e sem sinais vitais.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada ao local para prestar socorro ao homem.

No entanto, mesmo com todos os esforços da equipe, nada pôde ser feito além da constatação do óbito.

O corpo do trabalhador foi levado por uma funerária de Aparecida de Goiânia.