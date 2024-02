Vereadores e lideranças comunitárias fazem peregrinação na Alego para Bruno Peixoto ser candidato

Por enquanto, ele tem se limitado a agradecer os apoiadores

Pedro Hara - 02 de fevereiro de 2024

Bruno Peixoto durante sessão da Alego. (Foto: Ruber Couto/Alego)

Bruno Peixoto (UB) ainda não pode ser considerada carta fora do baralho na disputa à Prefeitura de Goiânia em 2024.

Mesmo tendo anunciado a desistência, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) continua ouvindo pedidos nos bastidores para que seja candidato.

Nos últimos dias vários vereadores e lideranças políticas de Goiânia passaram pelo gabinete dele.

Fontes contaram à Rápidas que, por enquanto, Bruno tem se limitado a agradecer os apoiadores.

Vale lembrar que no início da semana, Gustavo Mendanha (PRD) declarou apoio à pré-candidatura de Jânio Darrot (MDB), nome que o governador Ronaldo Caiado (UB) sinalizou apoio.

Wilder e Caiado se encontram para discutir sucessão em Anápolis

Rápidas soube que o senador Wilder Morais (PL) deve conversar nesta sexta-feira (02) com o governador Ronaldo Caiado (UB) sobre a sucessão na Prefeitura de Anápolis.

Dois Márcios disputam apoio do bolsonarismo em Anápolis: o Cândido, vice-prefeito, e o Corrêa, atualmente suplente de deputado federal do MDB. Este último pode migrar para o PL caso receba o endosso da dupla.

O preterido, possivelmente, ficará de fora da disputa.

Suender pode ficar sem chapa para disputar reeleição

Caso o prefeito Roberto Naves (Republicanos) consiga trazer o PL para base nas eleições deste ano, o vereador Policial Federal Suender (PRTB) pode ficar sem chapa para concorrer em Anápolis.

Atualmente, ele está no PRTB, partido que não deve montar chapa no município.

A intenção de Suender é migrar para o PL, mas ele pode ser barrado a pedido de Roberto.

TRE-GO mantém contas de Max Menezes desaprovadas

Candidato a deputado estadual em 2022 e nome bastante cobiçado em Aparecida nestas eleições, Max Menezes (PSD) teve a desaprovação das contas eleitorais mantida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO).

A Corte ainda determinou o recolhimento de R$ 26,1 mil para que sejam destinados ao Tesouro Nacional.

Avenida Castelo Branco não será rebatizada em Goiânia

Importante via de Goiânia, a Avenida Castelo Branco não será rebatizada como Agrovia Iris Rezende Machado.

A sentença foi proferida pela juíza Jussara Cristina Oliveira Louza, do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO).

Desde a morte de Iris Rezende em 2021, a Castelo Branco, que liga o Centro de Goiânia à região Noroeste, que surgiu após a chegada do ex-prefeito ao poder, era cotada para receber o nome.

Walter Vosgrau é o entrevistado da semana

O médico Walter Vosgrau é o entrevistado desta semana do ‘6 perguntas para’.

O cardiologista responde sobre os gargalos da saúde pública em Anápolis e Goiás, além de falar sobre a própria trajetória de vida dedicada à medicina.

As perguntas e respostas serão conhecidas no domingo (04), no site e nas redes sociais do Portal 6.

Nota 10

Para Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), que criou um gabinete de crise para lidar com o problema da dengue e chikungunya este ano em Goiás.

Mais de 11 mil casos de dengue e quase mil de chikungunya foram registrados no estado em janeiro, o que levou a atitude por parte da SES.

Nota Zero

Para Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) de Goiânia, que entra ano, sai ano, não consegue resolver os problemas da Marginal Botafogo, que sempre transborda durante o período chuvoso, deixando ainda mais caótico e perigoso o trânsito da capital.