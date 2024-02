É de partir o coração história de criancinhas que foram resgatadas da morte em Anápolis

Policiais militares foram acionados e tiveram de agir rápido para evitar o pior

Davi Galvão - 03 de fevereiro de 2024

Polícia Militar (PM) teve de ser acionada para salvar as crianças. (Foto: Reprodução)

A tarde deste sábado (03) foi marcada por um episódio extremamente desafiador, depois que policias de Anápolis tiveram de ser acionados para impedir que uma mãe acabasse dando fim à vida das três filhas.

Ao Portal 6, o 28° Batalhão da Polícia Militar (28º BPM) afirmou que a mulher estava passando por um episódio de surto psicótico e levou as crianças, com idades entre 5 e 7 anos, até um matagal, para as ameaçar de morte.

Uma das pequenas, porém, conseguiu fugir do local e correu até a residência da avó materna, que, ao tomar ciência da situação, acionou as autoridades.

Os militares se dirigiram de imediato até onde estava a mãe com as outras duas crianças e conseguiram contê-la, evitando assim que uma tragédia acontecesse.

A mulher foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para receber avaliação médica, enquanto que as crianças foram deixadas sob o cuidado da avó.

Em um vídeo, divulgado pelo 28º BPM, é possível ver uma das pequenas afirmando teriam fugido da própria mãe, que as perseguia e afirmava que iria lhes matar.