Mais uma cidade em Goiás cancela Carnaval após aumento dos casos de Covid

Em nota, município informa que ação tem como objetivo evitar disseminação do coronavírus no município

Gabriella Pinheiro - 03 de fevereiro de 2024

Cidade de Guapó, em Goiás. (Foto: Governo Federal)

Após a Prefeitura de Itapuranga anunciar o cancelamento da programação de Carnaval devido ao aumento de casos de Covid-19, foi a vez da Administração Municipal de Guapó acompanhar a medida.

Em nota, o Núcleo de Vigilância Epidemiológica do município, informou que o número de casos positivos da doença na cidade saltou 03, confirmados em dezembro de 2023, para 54 em janeiro deste ano.

Ainda, conforme o documento, a cidade enfrenta uma baixa procura pela vacina contra Covid-19 e a realização do evento simbolizaria um risco à saúde pública devido a aglomeração de pessoas no período de feriado. O evento aconteceria do dia 10 ao dia 13 de fevereiro de 2024.

Segundo a pasta, a ação tem como objetivo evitar a disseminação do coronavírus, além de garantir, mediante a políticas sociais e econômicas, a redução do risco de doenças e de outros agravos.

Vale lembrar que, na última quarta-feira (31), a prefeitura de Bom Jesus de Goiás, localizada no Sul do estado, decretou o retorno da obrigatoriedade do uso de máscara para entrar em órgãos da Administração Pública.

Leia a nota na íntegra:

Considerando a nota técnica emitida pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica de Guapó, apresentado ao Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus(C.O.E), que informa o aumento no número de casos positivos de Covid-19, saltando de 03 casos em dezembro de 2023 para 54 casos em janeiro de 2024, no município de Guapó e distrito de Posselândia;

A orientação do C.O.E em tomar medidas a fim de evitar a disseminação do coronavírus;

A compreensão de que a saúde é direito e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos;

Tendo em vista ainda, a baixa procura pela vacina contra Covid-19. Representando assim, um risco à saúde pública na realização de eventos onde haja aglomeração de pessoas neste período de feriado de Carnaval;

A Prefeitura de Guapó Informa o cancelamento do evento Carna Guapó que aconteceria do dia 10 ao dia 13 de fevereiro de 2024.