Morte de aluna de colégio militar por complicações de dengue causa forte comoção na internet

Jovem cursava o terceiro ano do ensino médio e foram várias as pessoas que deixaram mensagens de despedida

Davi Galvão - 03 de fevereiro de 2024

Fernanda Ferreira Martins tinha 16 anos. (Foto: Reprodução)

Nas últimas horas, diversos internautas utilizaram as redes sociais para lamentar a morte da jovem Fernanda Ferreira Martins, de apenas 16 anos, que teve a morte registrada neste sábado (03).

A adolescente morava em Uruaçu, região Norte do estado, e cursava o terceiro ano do ensino médio no Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) Dona Maria Elisa da Silva.

A instituição chegou a realizar uma publicação para se solidarizar e rogar para que “Deus levasse o conforto necessário para a família e amigos”.

A Coordenação Regional de Educação de Uruaçu também lamentou a partida de Fernanda e publicou uma nota de pesar para “externar os profundos sentimentos à família, amigos e comunidade escolar, nesse momento de tristeza pela perda da nossa aluna”.

“Ainda sem acreditar, menina boa educada, vai fazer falta na escola principalmente com os amigos de classe”, comentou uma internauta na postagem.

“Que Jesus seja o bálsamo na vida de todos os familiares e amigos”, desejou outra.

De acordo com o Papo Uruaçu, um portal de notícias local, a adolescente era diabética e teria falecido devido a complicações em decorrência da dengue.