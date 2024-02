Preso jovem bêbado após bater e ainda dormir dentro do carro em Anápolis

Motorista foi levado pela Polícia Militar para a delegacia, após confessar a autoria da infração de trânsito

Augusto Araújo - 03 de fevereiro de 2024

O veículo precisou ser retirado com a ajuda do guincho (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 29 anos, foi preso na noite desta sexta-feira (02), em Anápolis, após bater o carro enquanto dirigia embriagado.

O caso aconteceu no Residencial Copacabana. Na ocasião, o motorista colidiu o automóvel contra uma lixeira e um arbusto que estavam em uma calçada.

Depois do choque, o condutor teria dormido dentro do veículo, no banco de trás, até o momento da chegada da Polícia Militar (PM), por volta das 23h30.

Bastante atordoado, o jovem teria sido acordado pelos militares e confessado que tinha causado o acidente. Além disso, ele ainda estaria sem documentos pessoais ou a habilitação do carro.

O motorista ainda teria feito o teste do bafômetro, que constatou a presença de álcool no sangue, sendo preso em flagrante. O veículo, por sua vez, ficou preso entre os destroços e precisou ser retirado com um guincho do local.

O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes de Anápolis, para as devidas providências legais.