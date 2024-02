Waze tem vitória na Justiça e motoristas em Goiânia terão informações polêmicas sobre trânsito

Juiz ainda apontou que as alegações do Detran não foram suficientes

Maria Luiza Valeriano - 03 de fevereiro de 2024

Decisão ocorreu nesta segunda-feira (29) (Foto: Divulgação/Waze)

Usado para oferecer informações sobre as melhores rotas, engarrafamentos e buracos, o Waze, alimentado por motoristas, adquiriu uma função que, para o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran), beira ao ilegal.

Isso porque a ferramenta também é utilizada para apontar informações sobre onde há radares de fiscalização e viaturas. No entanto, a balança da Justiça pendeu a favor dos usuários ao negar o pedido da ação de Detran de remover tais dados.

A decisão foi finalizada nesta segunda-feira (29), sob ordem do juiz Rodrigo Rodrigues de Oliveira e Silva, da 1º Vara da Fazenda Pública Estadual, em Goiânia.

Para o magistrado, o assunto envolve dois direitos constitucionais: liberdade de informação e segurança pública. Isso porque, além de poder acessar os dados, o cidadão também possui o direito de saber onde está a viatura mais próxima em caso de crimes em curso, como violência doméstica.

O juiz ainda apontou que as alegações do Detran não foram suficientes para argumentar a favor da proibição dos dados, visto que o Waze foi lançado no Brasil em 2009.

Portanto, não seria justificada a urgência de bloquear os alertas de polícias e blitzen somente uma década depois do início do serviço.