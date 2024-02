Goiás está com mais de 100 vagas abertas para curso técnico gratuito

Alunos serão selecionados de acordo com nota obtida no Enem ou último ano do ensino médio

Augusto Araújo - 04 de fevereiro de 2024

Unidade de Escola do Futuro em Goiás. (Foto: Divulgação/ Secti)

As unidades da Escola do Futuro de Goiás abriu inscrições gratuitas para o curso técnico de Mídias Sociais. No total, são mais de 150 vagas destinadas para candidatos com nível médio de ensino.

Os editais podem ser acessados no site da instituição, onde também são feitos os registros, com o prazo final no dia 25 de fevereiro.

O curso abrange diferentes áreas do mundo digital, como o E-commerce, Marketing, Mídias Sociais, Experiência do Usuário/Consumidor (UX) e Criação de Conteúdo Digital. As aulas serão realizadas presencialmente no período noturno.

As oportunidades serão distribuídas para as cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Mineiros, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás. Dessa forma, serão 30 vagas para cada uma das 05 unidades.

Para se inscrever no curso técnico, é necessário que o aluno resida em Goiás, tenha pelo menos 16 anos, possua ensino médio completo ou em curso, pelo menos até o segundo ano.

A seleção será com base na média das notas obtidas no último ano do ensino médio, ou a média do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os resultados serão divulgados no dia 15 de março e as aulas devem ter início ainda na mesma semana, no dia 18.