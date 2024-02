Governo de Goiás faz alerta importante sobre pagamento do IPVA

Vencimento da segunda parcela começa na segunda parcela

Samuel Leão - 04 de fevereiro de 2024

Vencimento do IPVA se inicia nesta segunda (05). (Foto: Secom/Governo de Goiás)

A partir desta segunda-feira (05), a segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) começa a vencer em Goiás – a depender da numeração final de cada placa.

Para aquelas terminadas em 1, o vencimento já se inicia no começo desta semana. Na sequência, as placas terminadas em 2 vencem na terça-feira (06), em 3 na quarta (07) e as em 4 na quinta (08).

Seguindo, na sexta (09) iniciam as placas terminadas em 5. Por conta do feriado de Carnaval, há hiato, retornando com as placas terminadas em 6 no dia 15, 7 no dia 16 e, já para aquelas terminadas em 8, ocorre no dia 19.

Por fim, os números 9 e 0 são cobrados, respectivamente, nos dias 20 e 21 de fevereiro. Para emitir o boleto, basta acessar o site ou o aplicativo do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO).

Vale ressaltar que, neste ano, os condutores de veículos terminados em 1 e 2 podem dividir em nove vezes o pagamento do tributo. Aos outros finais de placa, chega a 10 parcelas, indo até o mês de outubro.

Outro ponto importante é a possibilidade de quitar o débito através de um único pagamento, isso até a data final de cada placa, seguindo o calendário oficial divulgado pelo órgão.

Por fim, ainda há um ponto positivo para aqueles inscritos no Programa Nota Fiscal Goiana, que podem receber descontos que variam entre 5 e 10% no IPVA dos veículos registrados no Cadastro de Pessoa Física (CPF) do participante.