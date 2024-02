Mulher chama a polícia em Anápolis após ser atacada pelo filho adolescente com tesoura e facas

Vítima ficou com ferimentos no pescoço e autoridades também tiveram que acionar o Conselho Tutelar

Samuel Leão - 04 de fevereiro de 2024

Tesoura utilizada nas agressões. (Foto: Reprodução)

Uma mãe, de 34 anos passou por momentos de desespero, na madrugada deste domingo (04), ao travar uma luta pela vida contra o próprio filho, um adolescente de 13 anos, em Anápolis.

O caso aconteceu no Setor Central, pouco antes de 01h, quando a mulher teria sido atacada pelo garoto com uma tesoura, de modo que tentou se defender mas acabou tendo ferimentos no pescoço e nos braços.

Na sequência, o menor ainda teria pegado duas facas e continuou a atacando. Ela foi obrigada a entrar em um embate, que acabou resultando em ferimentos também no pescoço do adolescente.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e precisou agir de imediato para controlar toda a situação. Mãe e filho foram levados para a Central de Flagrantes.

Por lá, o Conselho Tutelar passou a acompanhar o caso, que foi registrado como crime análogo a lesão corporal, visto que o garoto é menor de idade.

Posteriormente, eles foram liberados e o adolescente deixado sob a responsabilidade da genitora.