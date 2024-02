59,1% dos goianienses desaprovam 3º Governo Lula

Número representa um aumento de 2,6% em relação ao levantamento de julho de 2023

Pedro Hara - 06 de fevereiro de 2024

Presidente Lula é desaprovado pela maior parte dos goianienses. (Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República)

A Paraná Pesquisas mediu ainda o grau de satisfação do eleitor goianiense com a gestão do presidente Lula (PT).

Após um ano do terceiro mandato, o petista é desaprovado por 59,1% dos goianienses. O número representa um aumento de 2,6% em relação ao levantamento de julho de 2023.

O índice de aprovação do 3º Governo Lula é de 36,5%, enquanto outros 4,4% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

A maior desaprovação do petista é entre o público masculino, com 65,5%. Já entre as mulheres, o número cai para 53,9%.

Lula encontra maior rejeição entre o eleitorado com ensino médio e superior, com 61%. Para aqueles que só possuem ensino fundamental, o índice é de 52,9%.

Foram entrevistados 680 eleitores entre os dias 31 de janeiro e 05 de fevereiro de 2024. O grau de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 3,8%.