Aprovação de Caiado chega a 81,9% em Goiânia

Número alcançado pelo governador representa um aumento de 5,3% em relação ao último levantamento

Pedro Hara - 06 de fevereiro de 2024

Governador Ronaldo Caiado. (Foto: Divulgação)

A Paraná Pesquisas também mediu o grau de satisfação do eleitor goianiense com a gestão do governador Ronaldo Caiado (UB).

Ele é aprovado por 81,9% dos entrevistados pelo instituto, enquanto o índice de desaprovação é de 13,7%. Outros 4,4% não souberam ou não quiseram responder.

O número alcançado por Caiado representa um aumento de 5,3% em relação ao último levantamento realizado em julho de 2023.

A aprovação é maior entre o público masculino, com 84,4%. Entre as mulheres, o índice alcançado pelo governador é de 79,9%.

Caiado também se destaca entre o público que possui o ensino fundamental, com 84,7% de aprovação. A porcentagem diminui um pouco entre aqueles que possuem ensino médio e superior, com 81,2% e 81% respectivamente.

Foram entrevistados 680 eleitores entre os dias 31 de janeiro e 05 de fevereiro de 2024. O grau de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 3,8%.