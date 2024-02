Repito: não se faz gestão pública sem servidor valorizado!

Corte das gratificações dos agentes de saúde em meio a surto de casos de dengue estampa a crise que estamos vivenciando

Professor Marcos - 06 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução)

O corte das gratificações dos agentes de saúde em meio a uma crescente de casos de dengue no município estampa a crise que estamos vivenciando.

Falta planejamento! Outros servidores, como administrativos da gestão centralizada, também perderam o benefício, e sem aviso prévio, da noite para o dia, desrespeitando os compromissos assumidos pelos servidores.

Esse episódio, somado à falta de abertura para negociar com os sindicatos sobre a data-base – que deveria ter sido feita em janeiro – mostram o ponto no qual a cidade chegou, sem citar o esfarelamento do ISSA ao longo dos últimos anos.

Os agentes de saúde tem função primordial na promoção da saúde básica, da atenção primária, sendo elo entre as famílias e o sistema único de saúde. Eles precisam ser valorizados, incentivados. O trabalho dessa categoria é fundamental para manutenção do bem estar da sociedade.

Já os administrativos de nível fundamental e médio ficam sempre achatados entre as carreiras. Muitos hoje já possuem nível superior, especialização, mas percebem baixíssimos salários e pouco reconhecimento.

Repito: não se faz gestão pública sem servidor valorizado!

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente, vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.