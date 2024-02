6 datas de aniversário que mais deixam sortudas às pessoas que têm elas

São épocas do ano que trazem um certo significado e personalidade para quem sobra as velinhas nesses dias

Anna Júlia Steckelberg - 07 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube)

Existem algumas datas de aniversário que trazem muita sorte para quem nasce nelas. O que tem de diferente nisso? Como funciona?

O que acontece é que no mundo das energias e dos astros, certas épocas do ano são marcadas por muita sorte e boa-nova para quem sopra as velinhas nesses períodos!

Por isso, hoje decidimos listar algumas delas para você saber mais a respeito disso!

6 datas de aniversário que mais deixam sortudas às pessoas que têm elas:

1. 15 de outubro

Começando nossa lista, os nascidos no mês das crianças são bastante otimistas e positivos em relação a tudo à sua volta!

Essas pessoas são bem confiantes e não desistem fácil quando colocam algo na mente. Obstinação é o seu lema!

2. 21 de abril

Trazendo um feriado, é comum conhecermos pessoas que nasceram no dia 21 de abril, já reparou?

Essa data pode trazer muita sorte para quem nasce nela, já que é uma época que traz muita garra, coragem e pioneirismo.

3. 08 de março

Os nascidos em março são completamente felizes, despreocupados, sortudos e amigáveis. Não tem tempo ruim para essas pessoas aqui!

Para completar, esse mês ainda garante a esses sortudos uma ambição gigantesca, que os fazem ter muito gás para trabalhar.

4. 28 de dezembro

Se você acha que as festas de final de ano ofuscam a chegada de algumas pessoas, você está bem enganado!

Quem nasce neste mês gosta de viver as coisas que o mundo pode oferecer! O maior temor deles é a estagnação. Aqui temos verdadeiros aventureiros em busca de novos desafios.

5. 23 de julho

As pessoas que nascem em julho sofrem um grande impacto em suas vidas graças a essa data.

O mês entrega a essas pessoas uma certa timidez, introspecção e muita seriedade. Apesar disso, são pessoas que valorizam muito os momentos em família e um amor intenso.

6. 07 de outubro

Por fim, os nascidos no mês das crianças são bastante otimistas e positivos em relação a tudo à sua volta!

Essas pessoas são bem confiantes e não desistem fácil quando colocam algo na mente. Obstinação é o seu lema!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!