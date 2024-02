Após paralisação, ônibus da Urban voltam a rodar nesta quinta-feira (08)

Resolução ocorreu após uma reunião entre sindicato, Prefeitura de Anápolis e concessionária de transporte coletivo

Thiago Alonso - 07 de fevereiro de 2024

(Montagem: Portal 6/Reprodução)

Após quase 12h de paralisação, em um dia inimaginável para muitos anapolinos, o transporte coletivo da cidade já tem o retorna das atividades marcado.

Após um acordo entre a Agência Reguladora Municipal (ARM), a Urban e o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Município de Anápolis (SITTRA), ficou estabelecido que os ônibus voltarão a rodar normalmente na manhã desta quinta-feira (08).

A paralisação, se deu por conta de reivindicações de reajustes salariais, onde exige-se um aumento de 20% nas remunerações.

Ao Portal 6, o presidente do SITTRA, Adair Rodrigues, disse que a demanda pelas melhorias no pagamento já existiam há mais de 09 meses. Desde então, não houveram respostas da Urban.

O representante ainda indicou que a paralisação não é uma greve, e sim um manifesto para chamar a atenção das partes responsáveis.

“Amanhã a frota vai voltar normalmente, aí iremos aguardar até o dia 18. Se a contraproposta passar pela assembleia, pronto. Se não, dia 19 nós paramos de novo”, cravou Adair.

Dentre as propostas apresentadas pela prefeitura – via ARM – estão estudos acerca de pedidos de isenção fiscal e reajuste das passagens e do subsídio de certas faixas de usuário.

Além disso, o Poder Público também se mostrou disposta a custear uma parcela dos serviços.