Brasileiro que passou 03h em hospital dos EUA impressiona ao mostrar o valor que veio a conta

Jogador profissional, ele explicou que se sentiu mal em quadra e pagou caro por isso

Gabriella Licia - 07 de fevereiro de 2024

Victor Pilla é jogador de tênis e se sentiu mal durante uma partida. (Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

O vídeo de um brasileiro revelando quanto custou a passagem de 03h dentro de um hospital nos Estados Unidos da América (EUA) tem dado o que falar na internet devido ao valor totalmente desproporcional.

Victor Pilla é jogador de tênis e está participando de um campeonato na Flórida (EUA).

No entanto, durante um torneio, o atleta se sentiu mal e teve um desmaio. Preocupados, os colegas acionaram uma ambulância para que ele fosse tratado em um hospital.

Lá, o brasileiro permaneceu durante 03h sendo atendido. Foram realizados exames de sangue, aplicação de soro e consulta com um médico. Depois disso, ele pôde ser liberado em estado estável.

A grande problemática realmente aconteceu quando a conta do hospital chegou.

“Vou listar os gastos aqui para vocês: eu tive que pagar US$ 1,2 mil de ambulância [quase R$ 6 mil), US$ 750 para o médico que me atendeu [R$ 3,7 mil], US$ 300 para fazer exame de sangue [R$ 1.495], US$ 820 para o quarto que fiquei internado por 03h [mais de R$ 4 mil] e mais US$ 289 que eles botaram aqui [R$ 1,4 mil]. Eu nem sei o que é, mas é despesas”, disse indignado.

Somando tudo, a dívida foi de US$ 3.359,65 que, convertida para o real, seria de R$ 16.749,54 – por apenas 03h de atendimento.

“Com certeza, na próxima vez que eu for desmaiar no meio da quadra, eu vou pensar duas vezes”, ironizou ao final do vídeo.