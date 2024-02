Homem é atingido por carro e morre ao tentar atravessar BR-060, em Anápolis

Após confirmação do óbito, Instituto Médico Legal foi acionado e compareceu no local para retirada do corpo

Gabriella Pinheiro - 07 de fevereiro de 2024

IML foi acionado para recolher o corpo da vítima. (Foto: Reprodução)

Um simples trajeto em uma rodovia goiana se transformou em uma cena trágica após um homem, não identificado, morrer atropelado na BR-060, em Anápolis. O caso aconteceu na terça-feira (06).

Segundo o inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Michael Rodovalho, o acidente teria ocorrido por volta das 22h quando a vítima tentava atravessar a via – que é pouco iluminada.

Já na altura do km 96, e por motivos não revelados, o condutor de um carro, de 27 anos, acabou atropelando a vítima. Ele não resistiu e faleceu no local.

Uma equipe da PRF foi acionada e compareceu para averiguar a situação. Após a constatação do óbito, o Instituto Médico Legal (IML) se deslocou até a cena para a retirada do corpo.

De acordo com o inspetor, o motorista permaneceu no local e foi submetido ao teste do bafômetro e não apresentou resultado positivo para ingestão de álcool.

A vítima ainda não foi identificada e o caso segue sendo apurado pela Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT).