Saiba o que pode ter causado incêndio em hotel na República do Líbano, em Goiânia

Prédio era abrigado por 98 pessoas e chamas foram extintas rapidamente pelo Corpo de Bombeiros

Gabriella Pinheiro - 07 de fevereiro de 2024

Incêndio em hotel de Goiânia. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Um notebook ligado em uma tomada em cima de uma cama foi apontado como sendo a possível causa do incêndio que atingiu o hotel Golden Tulip, no Setor Oeste, em Goiânia. O incidente aconteceu na madrugada de terça-feira (06).

Conforme informações apuradas pelo jornal Hora News da Record TV, um hóspede teria deixado o computador carregando, o que gerou um superaquecimento da máquina e, supostamente, causou a ação. No prédio, haviam 98 pessoas.

Após o alastramento, o Corpo de Bombeiros foi acionado e se deslocou até o local. De acordo com a corporação, as chamas foram de pequenas proporções e se iniciaram no 7º andar. Ninguém ficou ferido.

Durante as diligências, os agentes acessaram os apartamentos e evacuaram quatro pessoas. Outras três conseguiram descer antes da chegada da equipe.

Segundo os bombeiros, além do 7º andar, o 6º e 8º também foram interditados para uma avaliação na estrutura.

No local, foi realizado o rescaldo e ventilação do espaço e as chamas foram extintas rapidamente. Todos os hóspedes foram realocados para áreas seguras.