Caiado é o que mais pode transferir votos em Anápolis, mostra Paraná Pesquisas/Portal 6

Somado, o apoio do governador é importante para 81% dos entrevistados

Pedro Hara - 08 de fevereiro de 2024

Governador Ronaldo Caiado. (Foto: Divulgação)

A segunda rodada da Paraná Pesquisas/Portal 6, divulgada nesta quinta-feira (08), perguntou aos entrevistados qual é o impacto do apoio de políticos para transferir votos aos candidatos apoiados por eles.

Neste quesito, Ronaldo Caiado (UB) é o líder. Segundo o levantamento, 31,1% dos entrevistados com certeza votariam em um candidato escolhido por ele.

O número representa uma diminuição da influência do governador sobre o eleitorado anapolino. No levantamento realizado em agosto de 2023, 42,3% dos entrevistados responderam que o apoio de Caiado aumentaria a possibilidade de voto.

Os eleitores anapolinos que veem com bons olhos uma indicação do chefe do Executivo Estadual é de 49,9%, ante os 46,4% do levantamento anterior.

Somado, o apoio do governador é importante para 81% dos entrevistados. Em agosto de 2023, o número era de 88,7%.

Aqueles que responderam que jamais votariam em um candidato apoiado por Caiado é de 15,9%. Outros 3,1% não souberam ou não quiseram opinar.

Contratada pelo Portal 6, a Paraná Pesquisas foi às ruas de Anápolis entre os dias 02 e 07 de fevereiro e ouviu pessoalmente em todas as regiões da cidade um total de 800 eleitores acima de 16 anos.

Essa alta amostragem permite que o índice de confiança do levantamento seja de 95% e a margem de erro 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número GO-00673/2024.