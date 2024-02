“Considero que para um desconhecido na política foi um bom índice”, comemora Professor Eugênio sobre Paraná Pesquisas/Portal 6

Segundo pré-candidato, objetivo do PSOL é estar no segundo turno, mas principalmente se fixar como uma força de esquerda em Anápolis

Pedro Hara - 08 de fevereiro de 2024

Professor Eugênio Lourenço Dias. (Foto: Reprodução)

Pré-candidato do PSOL à Prefeitura de Anápolis, o advogado e professor universitário Eugênio Lourenço Dias disse à Rápidas que os 0,5% alcançados na Paraná Pesquisas/Portal 6, divulgada nesta quinta-feira (08), foi um bom índice.

Segundo Eugênio, o reconhecimento que ele tem está ligado ao trabalho realizado na advocacia e também naquele desempenhado nas instituições de ensino superior de Anápolis.

Ele também considera o pouco tempo entre o lançamento da pré-candidatura, em substituição a Professor Edergênio, que deixou a disputa por motivos acadêmicos, tenha influenciado no resultado da pesquisa.

“Eu acredito que sim [um bom resultado]. Pelo pouco tempo [de pré-candidatura] e por eu ser mais reconhecido pela população como advogado e professor universitário […] para um desconhecido na política foi um bom índice”, classificou Eugênio.

O advogado diz que inicialmente o objetivo do PSOL é estar no segundo turno, mas caso não haja sucesso, a eleição de 2024 também servirá para marcar a posição do partido no cenário político anapolino, se apresentando com uma alternativa de esquerda na cidade.

“Nosso partido nos últimos quatro anos sofreu uma perseguição muito grande, temos uma rejeição muito grande. Não somos nenhum bicho papão, não vamos tomar casa de ninguém. Vencida essa rejeição é caminhar forte mesmo, se não alcançarmos segundo turno, quero deixar o espaço do PSOL fixado para ser uma força em Anápolis”.