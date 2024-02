“Nosso trabalho vem sendo reconhecido pela população anapolina”, celebra Amilton Filho após Paraná Pesquisas/Portal 6

Deputado também discorda da possibilidade levantada pelo instituto de não haver segundo turno na cidade

Pedro Hara - 08 de fevereiro de 2024

Deputado Amilton Filho durante discurso na Alego. (Foto: Hellenn Reis/Alego)

À Rápidas, Amilton Filho (MDB) diz estar “muito feliz” com os 10,4% alcançados no levantamento da Paraná Pesquisas/Portal 6 divulgado nesta quinta-feira (08).

O motivo da felicidade do deputado estadual é de que o nome está sendo lembrado pela população, mesmo que ele não tenha lançado a pré-candidatura, diferente de outros postulantes.

“Eu fiquei muito feliz. Nosso trabalho vem sendo reconhecido pela população anapolina, que nos vê como possível candidato. Eu não fiz um trabalho de pré-campanha, diferente de outros”, pontuou Amilton.

A Paraná Pesquisas/Portal 6 apresentou que Antônio Gomide (PT) pode vencer ainda em primeiro turno. No entanto, ele não acredita nessa possibilidade.

“Não acredito que ele vença em primeiro turno, não existem outras pré-candidaturas iguais a dele. Quando outras pré-candidaturas forem aparecendo, haverá uma diminuição”, disse o deputado.

Amilton também celebrou o fato do MDB possuir dois nomes competitivos para disputar as eleições. Ele diz que está alinhado com Márcio Corrêa (MDB), o apoiando caso o suplente de deputado federal seja escolhido para encabeçar a chapa.