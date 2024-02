BR-060 poderá ter novas praças de pedágios em Goiás; saiba onde

ANTT prevê a duplicação de via, passarelas e barreiras acústicas

Maria Luiza Valeriano - 09 de fevereiro de 2024

Projeto prevê investimento de R$ 3,2 bilhões em Goiás (Foto: Danilo Boaventura/Portal 6)

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou na quinta-feira (08) os relatórios finais que diz respeito aos projetos de concessão da BR-060/452 em Goiás. Entre as medidas, há previsão de instalação de praças de pedágio entre Goiânia e Rio Verde.

A ANTT planeja investir R$ 3,2 bilhões no lote goiano, que engloba trechos da BR-060, entre a capital e Rio Verde, e da BR-452 até Itumbiara.

Além dos pedágios, também serão implementados 31 km de duplicação de via, 124 km de faixas em pistas duplas e simples, 28 km de vias marginais, passarelas e barreiras acústicas.

Outros investimentos

Os relatórios também apontam para a injeção de R$ 5,4 bilhões no lote que abrange trechos da BR-364 em Rondônia, uma via importante para a logística de exportação do arco norte, que liga cidades como Porto Velho (RO), São Luís (MA) até Ilhéus (BA).

Os trechos da BR-364 incluídos nos projetos passam por Guaporé (RO), Cocal (RO), Ouro Preto do Oeste (RO) e Porto Velho (RO), somando 686,7 km.

De acordo com a ANTT, as obras incluem 113,7 km de duplicações, 200 km de faixas adicionais, um contorno em Ji-Paraná (RO) e uma via de acesso ao Porto Novo, ou Expresso Porto, o que totaliza em 34,4 km de novas vias. Ao todo, os projetos devem se estender por 30 anos.

Agora, os documentos seguirão para o Ministério dos Transportes e, com a aprovação, para a análise do Tribunal de Contas da União (TCU).