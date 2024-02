Definidas as cidades que vão receber vacinas contra dengue em Goiás; veja lista

Serão distribuídas 72 mil doses da Qdenga, entre 51 municípios. Aplicações terão início na próxima quinta-feira (15), após o Carnaval

Augusto Araújo - 09 de fevereiro de 2024

Vacina contra a dengue. (Foto: Divulgação/SES)

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) anunciou, nesta sexta-feira (09), as cidades goianas que irão receber a primeira remessa de vacinas contra dengue.

No total, serão distribuídas 72.818 unidades da Qdenga entre 51 municípios, das regiões Central e Centro-Sul.

Os imunizantes serão voltadas para crianças de 10 e 11 anos, seguindo orientações do Ministério da Saúde (MS).

A aplicação das doses terá início logo após o Carnaval, na próxima quinta-feira (15).

No entanto, o próximo lote de vacinas já está previsto para ser entregue para a SES na quarta-feira (14), com cerca de 36 mil unidades.

Em entrevista coletiva, a Superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás, Flúvia Amorim, destacou que a distribuição dos imunizantes não irá dar fim ao surto de casos que o estado enfrenta no começo de 2024.

No entanto, ela afirmou que a ação visa proteger a população contra a doença em médio e longo prazo.

O subsecretário de Saúde, Luciano de Moura, apontou que “embora a vacina seja um excelente aliado no combate à dengue, ele não é o único. As pessoas não devem relaxar as demais medidas de controle, contra o Aedes [aegypti], eliminando os focos do mosquito dentro das suas residências”.

O gestor também orientou que, em caso de sintomas da infecção, a população deve procurar imediatamente uma unidade de saúde e se hidratar o máximo possível.

Confira a seguir a lista de municípios que receberão os imunizantes, distribuídos por faixa etária.