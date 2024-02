Fim de semana do Carnaval poderá ter chuvas entre as mais fortes do ano em Goiás; veja onde

Com previsão de rajadas de vento e tempestades, população deverá se atentar a medidas de segurança

Maria Luiza Valeriano - 09 de fevereiro de 2024

Chuvas fortes devem durar até quarta-feira (14) (Foto: Reprodução)

Goiás está em alerta para chuvas torrenciais ao longo de todo o Carnaval. De acordo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), há possibilidade de diversas cidades terem cerca de 80 mm por dia, o que poderá resultar em alagamentos, enchentes e desabamentos.

Ao Portal 6, o gerente do Cimehgo, André Amorim, explicou que, desta sexta-feira (09) até a próxima quarta-feira (14), todo o estado está sujeito a tempestades intensas, com rajadas de vento acima de 60 km/h.

No entanto, as chuvas, que podem estar entre as mais fortes deste ano, devem afetar a região Norte em maior grau, chegando a aproximadamente 50 mm, de acordo com o boletim para este sábado (10). “Fazemos a previsão, mas pode extrapolar”, ressaltou o gerente.

O Leste segue com 45 mm, enquanto as regiões Central e Oeste podem receber 35 mm. Já o Sul e Sudoeste do estado devem registrar cerca de 30 mm.

No domingo (11), o cenário é ainda pior, com todo o estado apresentando expectativas de 45 mm a 50 mm de chuva.

Com isso, Porangatu (no Norte) é a cidade com maior previsão de chuva, com 30 mm. Goiânia, Anápolis, Itumbiara, Catalão, Luziânia, Cumari, Três Ranchos, Ipameri, Formosa, Santa Helena, Iporá, Flores de Goiás também poderão registrar tempestades de 20 mm.

Outros municípios que estão em alerta para o risco de precipitações fortes são Alto Paraíso de Goiás, Caldas Novas, Goiás, Morrinhos, Planaltina, Rio Verde, Rubiataba e Teresina de Goiás.

“Essas chuvas vão acontecer em várias cidades de Goiás. […] Viu chuva? Toma as medidas de prevenção. Se começou a ter trovão, por exemplo, sai da cachoeira, da piscina”, alertou André.