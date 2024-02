PC revela detalhes da chacina que resultou na morte de cinco pessoas da mesma família em Goiás

Segundo corporação, desentendimento teria ocorrido dias antes em pecuária do município

Gabriella Pinheiro - 09 de fevereiro de 2024

Coletiva de imprensa em Goiânia. (Foto: Gabriella Pinheiro/ Portal 6)

O mistério sobre a motivação da chacina que ocasionou nos assassinatos de cinco pessoas de uma mesma família, incluindo uma adolescente de 14 anos, em Itapaci, foram solucionados neste sexta-feira (09). Após a conclusão do inquérito da Polícia Civil (PC) de Goiás que investigava o caso, quatro pessoas foram presas.

Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (09), o delegado responsável pelo caso, Marcus Cardoso, revelou que todo crime teria sido causado por um desentendimento do suposto executor da ação, Jonny Kleney, com uma das vítimas, Marco Aurélio. O suspeito foi morto durante um confronto com a PC na quarta-feira (07).

O pontapé que encabeçou a tragédia teve início em uma festa do município, a pecuária, local onde ambos, por motivos não revelados, teriam iniciado uma discussão.

Movido pela vingança em decorrência do bate-boca, o suspeito decidiu arquitetar o crime. Com a ajuda de um dos envolvidos, ele obteve uma arma de fogo e no dia 23 de agosto de 2023, juntamente com o parceiro, foi até a residência da vítima e colocou o plano em prática.

Inicialmente, conforme as investigações, a ação tinha como objetivo assassinar apenas Marco Aurélio, com quem o suposto autor havia tido o embate. Entretanto, ao chegarem na residência, Marco Aurélio estava com outros quatro familiares. Assim, Jonny muda o plano e comete a chacina.

“Ele pegou essa arma, comprou as munições, preparou todo o crime, chegou na casa, confirmou que o alvo estaria na residência e começou a atirar em todas as vítimas da residência”, explicou o delegado.

Entre as vítimas, estão: uma adolescente, de 14 anos, um jovem, de 28 anos, uma mulher, de 35 anos, e um homem de 40 anos. A única sobrevivente foi uma gestante, que foi socorrida na época por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada até uma unidade de saúde para avaliação médica.

Segundo o delegado, além do parceiro, outras duas pessoas foram presas nos municípios de Itapaci e na Cidade Ocidental. A arma usada pelo crime foi encontrada enterrada em uma fazenda de um dos envolvidos na cidade em que o crime aconteceu.