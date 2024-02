Procon Goiás apreende quase 1,5 mil produtos proibidos em tabacaria de Goiânia

Ação faz parte de intensificações do órgão durante o período de Carnaval

Thiago Alonso - 11 de fevereiro de 2024

Operação Carnaval 2024, foi lançada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado (Foto: Reprodução/Procon Goiás)

Uma equipe do Procon Goiás apreendeu, na última sexta-feira (09), quase 1.500 produtos de comercialização proibida em uma tabacaria no Setor Bueno, em Goiânia.

A ação faz parte da Operação Carnaval 2024, que intensifica as fiscalizações durante as festividades de fevereiro, e tem parceria com a Polícia Civil (PC).

Os principais produtos levados foram cigarros eletrônicos, vapers e essências, que são proibidos desde 2009 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Também foram apreendidas 18 garrafas de bebidas estrangeiras sem licença para serem comercializadas no Brasil, avaliadas em quase R$ 100 mil.

A tabacaria foi autuada pelo Procon Goiás, com multa que pode variar de R$ 754 a R$ 11 milhões, dependendo de diversos fatores, como tempo de comercialização, faturamento da empresa e gravidade.

O estabelecimento terá o prazo de 20 dias para se defender.

Os produtos apreendidos foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Goiânia e a PC seguirá com as devidas investigações criminais.