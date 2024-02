Saneago anuncia manutenção em Anápolis nesta segunda-feira (12); abastecimento pode ser afetado

Técnicos irão realizar procedimento de limpeza e desinfecção

Gabriella Pinheiro - 11 de fevereiro de 2024

Saneago em Anápolis. (Foto: Daniel Oliveira)

Ao menos cinco bairros de Anápolis poderão ter o abastecimento de água afetado ao longo da próxima segunda-feira (12), conforme anunciado pela Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago).

De acordo com a empresa, a ação é decorrente de uma limpeza e desinfecção dos reservatórios do Centro de Reservação Aldeia dos Sonhos, no município. O serviço é das 06h às 14h.

Com isso, os setores Condominio Maria Vitória, Residencial Aldeia dos Sonhos, Residencial Ana Caroline, Residencial Centenário e Residencial Guanabara podem ter o acesso à água afetado durante a data.

A companhia ainda informou que os imóveis que possuam caixa d’água bem dimensionada não serão desabastecidos ao longo do período.

No comunicado, a Saneago ainda solicita a compreensão de todos e orienta que os moradores façam o consumo moderado da água tratada na caixa d’água.