Afinal, site da Polícia Civil de Goiás foi ou não invadido por grupo hacker?

Hipótese ganhou forças após o site da corporação sair do ar. Portal 6 buscou esclarecimentos

Samuel Leão - 12 de fevereiro de 2024

Imagem ilustrativa. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Na manhã desta segunda-feira (12), repercutiu a possibilidade do site da Polícia Civil de Goiás (PCGO) ter sido invadido por um grupo hacker.

A hipótese foi corroborada pelo fato do endereço eletrônico se encontrar fora do ar.

A ação teria um viés político, de modo a denunciar um possível favorecimento de um partido em específico. Em publicações, o suposto grupo sustentou ser “uma elite composta por hackers de alto padrão”.

Porém, a reportagem do Portal 6 buscou contato com a PC que, por sua vez, afirmou se tratar apenas de uma instabilidade no servidor.

Segundo a assessoria da corporação, um técnico já trabalha para resolver o problema e retornar à normalidade: “não se trata de um ataque”.

Confira abaixo a nota na íntegra:

“Inicialmente, o nosso técnico informou que não se trata de um ataque, mas que seja somente um problema no servidor. Ele já está trabalhando para voltar a normalidade”.