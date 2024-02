Crianças são flagradas ‘pegando rabeira’ na traseira caminhão em Anápolis

Brincadeira perigosa foi flagrada por seguidor do Portal 6, que se revoltou com a situação: "Um absurdo"

Thiago Alonso - 12 de fevereiro de 2024

Foto: Reprodução/Instagram

Um vídeo tem chamado a atenção dos moradores em Anápolis, após cinco crianças de bicicleta serem flagradas ‘pegando rabeira’ em um caminhão.

Ao Portal 6, Denis Batista, autor da filmagem, afirmou que a cena aconteceu na tarde desta segunda-feira (12), na Avenida Pedro Ludovico.

“Foi ali perto do cemitério do Vivian Parque até o Posto Presidente [no Parque Calixtópolis]. Um absurdo. Ainda fiquei indignado com a falta de atenção do motorista”.

Na filmagem, ele chega a buzinar para as crianças, para que elas soltassem do caminhão, indignado com a cena que via.

Vale lembrar que, no final de janeiro, a mesma Avenida Pedro Ludovico foi palco do mesmo tipo de brincadeira perigosa, quando adolescentes foram flagrados ‘pegando carona’ em um veículo de grande porte.

A prática é proibida por lei, por ser muito perigosa e causar acidentes fatais, além de atrapalhar o trânsito.