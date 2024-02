Idoso com câncer terá que esperar Carnaval acabar para conseguir transporte da Prefeitura de Anápolis

"Ele está lá desde a última terça-feira (06), sem roupa para vestir, sem nada", disse a filha do paciente, que foi levado à outra cidade para fazer cirurgia

Samuel Leão - 12 de fevereiro de 2024

Francisco aguarda o retorno de Santa Helena de Goiás para seguir com os tratamentos do câncer. (Foto: Acervo Pessoal)

Após realizar um procedimento delicado, de retirada de uma pedra do canal urinário, um idoso, de 62 anos, passou a enfrentar dificuldades para retornar para a própria cidade. Ele está internado em Santa Helena de Goiás e não consegue um traslado pela Prefeitura de Anápolis.

Na ida, Francisco Bonfim foi levado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), conseguindo o procedimento inteiramente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto, ao tentar retornar, ouviu que precisa esperar o Carnaval terminar.

Ao Portal 6, a filha, Elisângela Chagas, de 35 anos, relatou que a situação se agrava, pois ele está tratando de um câncer de próstata na Santa Casa de Anápolis.

“Ele estava internado na Santa Casa, e o médico pediu que, assim que ele fizesse a cirurgia, voltasse para continuar o acompanhamento do câncer de próstata, ele já não anda. A gente fica preocupado porque desde dezembro ele estava internado, aguardando a vaga da cirurgia”, revelou.

O que teria sido um desfecho positivo, com a ida para o Hospital de Santa Helena de Goiás, conseguida graças à intervenção da Defensoria Pública de Goiás (DP-GO), acabou virando uma saga para tentar retornar.

“Ele está lá desde a última terça-feira (06), sem roupa para vestir e sem nada. Só tínhamos dinheiro para bancar o acompanhante por dois dias e não temos condição de trazer ele de volta. Ele teve alta no sábado, mas nos disseram que só vai voltar na quinta (15)”, desabafou.

Além do câncer em grau avançado, Francisco já teve diversos AVC’s. Na tentativa de custear o retorno, a família abriu uma vaquinha para a arrecadação de dinheiro, de modo que os valores restantes serão utilizados nos tratamentos médicos. A chave pix é 01975859146, correspondente a uma conta no Nubank, em nome de Elisângela Chagas.

A reportagem tentou contato com a Semusa, para solicitar esclarecimentos acerca do caso e sondar possibilidades. No entanto, não obteve resposta até o momento. O espaço segue aberto.