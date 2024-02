Após dar paulada em inquilino durante briga, homem tem casa invadida por grupo armado

Locador contou toda história à PM e relatou ter ficado com medo de voltar para o imóvel

Gabriella Pinheiro - 13 de fevereiro de 2024

Caso aconteceu na Vila São Sebastião, em Senador Canedo. (Foto: Reprodução/ Google Street View)

A quebra de um portão resultou em confusão e levou um locador de um barracão, de 47 anos, a agredir o próprio inquilino, de 34 anos, com uma paulada na cabeça. A confusão aconteceu na Vila São Sebastião, em Senador Canedo, na tarde desta terça-feira (13).

O caso teria ocorrido por volta das 13h quando a vítima, que supostamente estava bêbada, chegou até o imóvel e, por razões desconhecidas, danificou a porta da residência.

Na sequência, o locador e o homem iniciaram uma discussão em decorrência do prejuízo, que evolui para uma agressão física. Assim, o suspeito teria pegado um pedaço de pau e golpeado o inquilino na cabeça.

Momentos depois, um grupo de cerca de seis pessoas, supostamente conhecidas da vítima, teria adentrado no barracão com pedaços de pau e facas para tirar satisfações, mas evadido em seguida. A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu no local.

Após a ação, inicialmente, a vítima foi encaminhada até uma unidade hospitalar do município, com uma lesão leve na cabeça e, depois, levada até o Hospital de Urgência. Ele não corre risco de morte.

Questionado sobre os indivíduos, o suspeito não soube informar a localização dos indivíduos. Ele foi levado até uma delegacia da Polícia Civil (PC) e garantiu que ficaria na residência de conhecidos por medo de retornar para casa e ter o local invadido outra vez.