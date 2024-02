Zezito, jogador histórico do Anápolis Futebol Clube, morre aos 81 anos

Ex-atleta estava internado no HEANA, para onde havia sido levado após passar mal em casa

Isabella Valverde - 13 de fevereiro de 2024

José Brandino Filho se destacou como herói do Anápolis Futebol Clube em 1965. (Foto: Divulgação)

Herói do Anápolis Futebol Clube em 1965, José Brandino Filho, mais conhecido como Zezito, morreu nesta terça-feira (13), aos 81 anos, devido à uma falência múltipla de órgãos.

Quando faleceu, o ex-jogador estava internado no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), para onde havia sido levado na noite desta segunda-feira (12), após passar mal em casa.

Com uma jornada de sucesso, Zezito se destacou nos gramados e foi um dos protagonistas da conquista histórica do Campeonato Goiano de 1965 pelo Galo da Comarca, ao garantir o título inédito para o time com o gol da virada nos 43 minutos do segundo tempo.

O atacante também mostrou todo talento que tinha ao participar da Taça Brasil de 1966, que contou pela primeira vez com um clube do interior goiano.

Ao deixar os campos, José Brandino se dedicou ao comércio, atuando profissionalmente em diversos frigoríficos.

Em luto pela perda do ex-jogador, o Anápolis Futebol Clube e a Federação Goiana de Futebol manifestaram pesar e reconheceram a importância de Zezito para o futebol goiano.

Em nota, o Galo da Comarca destacou que irá homenagear Brandino no próximo jogo o time, que será contra o Iporá, pelo Campeonato Goiano. Para mais, o clube também pediu para que houvesse um minuto de silêncio em cada jogo da rodada.

O sepultamento está marcado para acontecer às 16h45, no cemitério São Miguel.