Famoso humorista francês já tem data para se apresentar em Anápolis

Ingressos para show do estrangeiro, que caiu nas graças do público brasileiro, já estão disponíveis

Davi Galvão - 14 de fevereiro de 2024

Humorista também estará presente em Goiânia, no dia seguinte. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

O humorista francês Paul Cabbanes, famoso nas redes sociais por evidenciar as diferenças entre o país europeu e o Brasil e brincar com os estereótipos de ambas as culturas, já tem data para se apresentar em Anápolis.

O artista é presença confirmada no Teatro São Francisco, no dia 26 de abril, com a abertura dos portões prevista para 20h.

Os ingressos irão variar de R$ 35 a R$ 45, a depender do tipo de assento de localização dentro do espaço.

Adolescentes de 12 a 15 anos poderão participar do evento, desde que acompanhados dos pais, sendo permitida a entrada desacompanhada somente para jovens a partir de 16 anos.

Já no dia 27, o humorista se apresenta em Goiânia, no Teatro da PUC, campus V, com entrada a partir das 18h. Para este espetáculo, os ingressos variam entre R$ 40 e R$ 45.

Os bilhetes podem ser adquiridos através do site da Alpha Tickets, onde também é possível conferir mais informações sobre ambos os espetáculos.