Frente fria chega e muda cenário de Goiás nesta sexta-feira (16); veja os municípios afetados

Meteorologia afirma que pancadas de chuvas podem vir acompanhadas de fortes ventanias e queda de raios

Augusto Araújo - 15 de fevereiro de 2024

Chuvas poderão ser acompanhadas de ventos fortes e raios (Foto: Isabella Valverde/Portal 6)

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) soltou um boletim alertando a população de Goiás a respeito da chegada de uma frente fria nesta sexta-feira (16).

De acordo com o informe, as condições climáticas estarão favoráveis para a formação de nuvens, o que deve ocasionar temporais em diferentes localidades.

As chuvas intensas também podem vir acompanhas de fortes ventanias e queda de raios.

Dentre os locais mais afetados, as regiões Sudoeste, Central e Sul devem apresentar os maiores índices, com quedas d’água de até 30 mm.

Anápolis e Goiânia, por exemplo, podem encarar precipitações de até 10 mm, com o tempo variando entre nublado e ensolarado ao longo do dia.

Outras cidades como Rio Verde e Jataí (Sudoeste), Catalão e Itumbiara (Sul) e Formosa (Entorno do Distrito Federal) devem ter índices parecidos, também na casa dos 10 mm.

Já os municípios de Cristalina (entorno do Distrito Federal) Ipameri (Sul) e Santa Helena (Sudoeste) devem registrar as chuvas mais fortes, com volumes de 12 mm a 15 mm.