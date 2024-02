Mulher esfaqueia marido após descobrir traição com “programa espião”, em Aparecida de Goiânia

Desentendimento entre os dois chamou atenção de toda a vizinhança, que acionou a PM. Caso, porém, teve um desfecho inusitado

Samuel Leão - 16 de fevereiro de 2024

Homem é esfaqueado pela esposa após traição ser descoberta através de “aplicativo espião”. (Foto: Reprodução)

Após descobrir “peraltices” do marido usando um “programa espião” no celular, uma mulher acabou o esfaqueando na perna e a situação foi parar na delegacia. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (15), em Aparecida de Goiânia.

Tudo teria começado por volta das 22h30, após um vizinho perceber uma confusão entre o casal na rua, incluindo gritos de socorro. Eventualmente, ambos voltaram para dentro da casa, no bairro Vila São Jorge, sendo que a Polícia Militar (PM) também marcou presença no endereço momentos depois, após ser acionada pelos moradores próximos.

Ao chegar no local, os militares descobriram que o homem estava trancado, entre a porta da casa e o portão, e tinha uma forte hemorragia na perna. Eles forçaram a entrada e prestaram atendimento, realizando também oitivas para entender o caso.

A esposa afirmou ter usado um “programa espião” e descoberto mensagens do marido nas redes sociais. A partir daí, teria ido confrontá-lo e sido agredida fisicamente.

No que teria sido, segundo ela, um ato de defesa própria, puxou uma faca e desferiu cortes no homem, atingindo as mãos e também a perna, esta de forma mais grave e profunda.

Ela ainda mostrou um comprimido de estimulante sexual, que estava nos pertences dele, como outra “prova” do adultério. Ambos foram conduzidos até a Central de Flagrantes de Aparecida para prestar esclarecimentos.

O caso poderia ser tipificado até como tentativa de homicídio, mas, por fim, terminou com ambos fazendo as pazes e optando por não representar criminalmente um contra o outro.