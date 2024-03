Goiás ganha novo posto de atendimento para emissão de passaporte

Expectativa é de que mensalmente sejam realizados mais de 1,5 mil atendimentos

Isabella Valverde - 31 de março de 2024

Posto de Emissão de Passaporte está presente no Vapt-Vupt de Rio Verde, no Buriti Shopping. (Foto: Divulgação)

Trazendo ainda mais facilidade para os goianos que desejam visitar o exterior, Goiás ganhou um novo posto de atendimento para emissão de passaporte.

Inaugurada na última segunda-feira (25) pelo Governo de Goiás, Polícia Federal (PF) e pela prefeitura de Rio Verde, a novidade está instalada na unidade do Vapt-Vupt do município, presente no Buriti Shopping.

Este é o primeiro posto instalado fora de uma agência de Goiânia ou Anápolis, garantindo assim mais acessibilidade e facilidade para os moradores da região.

Conforme a subsecretária estadual de de Inovação da Gestão e dos Serviços Públicos da Secretaria de Estado da Administração, Lara Borges, a expectativa é de que mensalmente sejam realizados mais de 1,5 mil atendimentos.

O posto funcionará de segunda à sexta-feira, e o agendamento para emissão de passaporte deve ser realizado online, por meio do site da Polícia Federal. Posteriormente, o goiano será atendido pelas equipes do Vapt-Vupt para dar andamento ao processo.

Superintendente da Gestão do Atendimento ao Cidadão, Lilianne Souza pontuou que serão, ao todo, seis servidores dedicados ao serviço de emissão, mas destacou o que os moradores podem fazer em caso de dificuldade.

“Importante ressaltar que os cidadãos com dificuldade para agendar o serviço no site da PF podem dirigir-se à unidade e buscar ajuda no atendimento multifuncional, onde os servidores estarão prontos para auxiliar no agendamento e esclarecer todas as dúvidas”, ressaltou.

Segundo o prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale, foi investido mais de R$ 200 mil no prédio para que fosse possível atender da melhor forma os cidadãos.