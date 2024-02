Família de Anápolis busca doadores de sangue para adolescente de 14 anos com quadro grave de dengue hemorrágica

Pessoas de qualquer tipo sanguíneo podem se voluntariar para serem doadoras

Davi Galvão - 17 de fevereiro de 2024

Nicole Echiley Neiva pode receber doações de qualquer tipo sanguíneo. (Foto: Arquivo Pessoal)

A anapolina Nicole Echiley Neiva, de 14 anos, está necessitando urgentemente do apoio da população para receber doações de sangue para tratar um caso grave de dengue hemorrágica.

A adolescente teve de ser transferida às pressas para a UTI do Hospital Sagrado Coração de Jesus, em Nerópolis, devido à falta de vagas na cidade natal.

Em entrevista ao Portal 6, Sirlene Afonso, tia da garota, explicou a situação sensível na qual a sobrinha se encontra e clamou por ajuda.

“Ela só tem 14 anos, uma garota ainda. Nossa família não aguenta mais nenhuma perda. Perdi minha mãe recentemente e acabei de enterrar meu cunhado, no começo do mês, a gente não consegue perder mais ninguém”, desabafou.

Como a garota precisa especificamente do concentrado de plaquetas, pessoas de qualquer tipo sanguíneo podem ajudar, não havendo contraindicação com relação a transfusão de grupos distintos.

A coleta está sendo feita no Centro de Hemoterapia de Goiânia -IHG, localizada na rua 7A Sala 1 e 2 St. Aeroporto, Goiânia, bastando especificar para quem se destina.

A tia ainda destacou que, quem puder prestar auxílio, que faça a doação no local indicado ou diretamente em Nerópolis, uma vez que se o procedimento for realizado em Anápolis, não haverá meios de o insumo chegar até a cidade no interior.