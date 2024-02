Olhe na carteira se você tem a moeda de 5 centavos que vale R$ 500

Essa raridade possui uma cunhagem com uma espécie de "falha espelhada", onde tanto a parte da frente quanto a parte das costas estão com diagramação desalinhadas.

17 de fevereiro de 2024

O que você faria se tivesse uma moeda de R$ 5 centavos que pudesse valer até R$ 500 atualmente?

No universo numismático das coleções, essas raridades diferenciadas e valiosas chegam a atingir valores muito além de seus nominais registrados no verso da moeda.

Vídeo de um colecionador no Tik Tok, @deolhonotroco, está à procura de uma fabricação rara e disposto a pagar muito bem a quem possuir uma dela.

A sua busca é por uma moeda de R$ 5 centavos, que tem como referência a cunhagem comemorativa de edição de 1995.

Olhe na carteira se você tem a moeda de 5 centavos que vale R$ 500

Assim, o pequeno item adquiriu maior valor no mercado de coleções de moedas e cédulas, a numismática, e está com boa remuneração a quem portar uma unidade.

No entanto, o modelo tem uma peculiaridade de possuir alguns defeitos de fabricação e cunhagem na borda e na face muito raros de achar.

De acordo com a inspeção do catálogo de moedas brasileiras, essa cunhagem foi produzida em edição especial e em poucas unidades.

Essa raridade possui uma cunhagem com uma espécie de “falha espelhada”, onde tanto a parte da frente quanto a parte das costas estão com diagramação desalinhadas.

Ela possui uma espécie de círculo falho em volta do número 5 e os ramos, enquanto que na parte de trás, a cunhagem está com direcionamento para fora do centro da peça.

Além disso, está desalinhada no design e em cor de alto relevo com destaque para o desenho do número 5.

Para ter boa avaliação, é preciso observar critérios que as casas de coleção levam em consideração.

No caso seriam eles o estado de conservação e nenhum desgaste na parte de fabricação e registro de informações.

