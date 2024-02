Com ciúme, mulher chama idosa em portão de casa e ateia fogo no rosto dela

Vítima apresentou queimaduras graves e precisou ser encaminhada ao HUGOL por helicóptero do Corpo de Bombeiros

Maria Luiza Valeriano - 18 de fevereiro de 2024

Suspeita foi presa e encaminhada à Central de Flagrantes de Caldas Novas (Foto: Reprodução)

Por conta de ciúmes excessivos, uma idosa foi vítima de um ataque cruel em que teve o rosto incendiado em Professor Jamil, neste domingo (18).

Por volta das 5h, a comerciante, de 66 anos, atendeu a um chamado no portão de casa. Ao abrir a porta, foi surpreendida com álcool no rosto e, logo em seguida, fogo.

A responsável seria uma mulher, de 43 anos, que supostamente teria ciúmes do namorado com a vítima. De acordo com testemunhas, não seria o primeiro encontro das mulheres, que chegaram a discutir em outra ocasião.

A gravidade dos ferimentos levou à necessidade da vítima ser encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), em Goiânia, de helicóptero. O socorro foi prestado pelo Corpo de Bombeiros.

Já a suspeita foi devidamente presa e levada à Central de Flagrantes de Caldas Novas.