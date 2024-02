Especialista goiano explica como garantir uma renda extra na Páscoa

Ao Portal 6, empreendedoras relatam lucros em torno de R$ 10 mil durante o feriado

Maria Luiza Valeriano - 18 de fevereiro de 2024

Especialista apontou uma série de medidas para aproveitar a Páscoa (Foto: Fábio Rodrigues/Agência Brasil)

A Páscoa é uma das datas comemorativas mais importantes do ano para diversos setores, com foco na confeitaria, responsável por fabricar os amados ovos de Páscoa, entre outros doces. Diante disso, diversas pessoas aproveitam o curto momento para garantir uma renda extra.

Ao Portal 6, o estrategista em marketing e vendas, Carlos Costa, explicou que o feriado é um período importante para o comércio, “principalmente para quem não está com um trabalho fixo e deseja empreender, e aqueles que já trabalham com chocolates e doces”.

O especialista destacou que quem deseja capitalizar com a data comemorativa deve aproveitar personagens e itens que remetem ao feriado. No entanto, ainda é preciso se atentar ao mercado para entender quais são os desejos.

É o caso de Giovanna Damando, advogada que atua como confeiteira nas horas vagas. Ela, que começou a vender doces na Páscoa para pagar o cursinho do OAB, há 08 anos, relatou que não abre mão de produzir ovos de colher na data, mesmo que deixe de vender em outros momentos.

À reportagem, a advogada apontou que produz aproximadamente 300 ovos, com auxílio da mãe, e, neste ano, irá oferecer um novo sabor. “De uns tempos para cá, parece que o pistache explodiu. Por mais que seja mais caro, difícil de trabalhar e encontrar, vou trazer para o cardápio”, disse a empreendedora, que lucrou cerca de R$ 7 mil em 2023.

Outras dicas essenciais para quem deseja ganhar um dinheiro extra neste período incluem trabalhar promoções, parcerias com influenciadores locais e, principalmente, investir em redes sociais. “Usar e abusar das redes sociais e criatividade, tanto com mídia paga quanto orgânica”, disse o estrategista.

Lanna Alves exemplifica o poder da divulgação, visto que ela produziu ovos de Páscoa pela primeira vez em 2023 e anunciou o cardápio uma semana antes da data. Em poucos dias, ela fez cerca de 150 unidades.

“A Páscoa é uma data muito importante, dá para conseguir dobrar ou até triplicar o faturamento com encomendas”, disse a estudante, que teve R$ 10 mil em lucros.

Neste ano, Lanna contou ao Portal 6 que pretende lançar o cardápio na primeira semana de março, o que, segundo Carlos, é uma boa medida.

“A gente começa março já com um movimento voltado para isso. No final da primeira quinzena, é melhor já estar bem preparado”. Com um bom planejamento, o especialista em marketing aponta que é possível lucrar não só com a Páscoa, como também construir uma rede de clientes fidelizados ao longo de todo o ano.

“A partir do momento que vende para o cliente, é possível construir relacionamento para outras datas comemorativas também”, disse.

Quanto a outros setores, Carlos ressalta que é essencial apostar em decoração e ambientação do espaço. “Às vezes, é um varejista que quer trabalhar com produtos de Páscoa. É importante personalizar”, finalizou.