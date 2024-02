Auditores da Saúde de Anápolis sofrem retaliações após denunciarem escândalo no Hospital Alfredo Abrahão

Profissionais sofrem múltiplas pressões e pressões e tem aumento da carga horária de 20h para 40h semanais recusado sob argumento de que ‘não há dinheiro

Pedro Hara - 19 de fevereiro de 2024

Hospital Municipal Alfredo Abrahão, em Anápolis. (Foto: Bruno Velasco)

Sob anonimato, auditores da Saúde de Anápolis relataram à Rápidas que estão sofrendo retaliações por parte do prefeito Roberto Naves (Republicanos).

O motivo teria a ver com a recente decisão do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCMGO), em que o órgão determina a suspensão dos pagamentos à Organização Social (OS) Associação João Paulo II, gestora do Hospital Alfredo Abrahão por suspeita de fraude nos relatórios de prestação de serviços hospitalares.

A decisão do Tribunal atendeu a um pedido do Ministério Público de Contas (MPC), após Rápidas tornar público um documento que a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Anápolis ignorou.

Como o TCMGO solicitou acesso a mais relatórios sobre unidades de saúde geridas por OS’s no município, os auditores, que produzem esses documentos, passaram a sofrer pressões e a recusa para aumento da carga horária de 20h para 40h semanais.

Vale lembrar que o acréscimo de horas trabalhadas foi aprovado pela Câmara Municipal em dezembro de 2023 e sancionada pelo prefeito.

Auditores ouvidos pela Rápidas revelam que parecer da Procuradoria do Município reforçou o direito adquirido, mas as solicitações não estão sendo atendidas pela Secretaria da Economia sob o argumento de que ‘não há dinheiro’ para isso.

TSE pode cassar mais chapas de vereadores em Goiânia

A semana começa com expectativa por parte do PMB e do Avante, em Goiânia. Os partidos aguardam o resultado do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sobre a fraude na cota de gênero nas eleições de 2020.

Relator da ação, Kassio Nunes Marques votou contra a cassação da chapa do Avante, mas a favor do PMB.

Ainda faltam votar os ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Isabel Gallotti, Raul Araújo, Ramos Tavares e Floriano Marques. A tendência é que o julgamento chegue ao fim na próxima sexta-feira (23).

Vice-prefeita de Iporá liderará bloco de oposição a Naçoitan Leite

Após a Câmara de Iporá devolver a cadeira de prefeito a Naçoitan Leite (sem partido), que deixou a prisão após decisão judicial, a vice-prefeita Maysa Cunha (PP) encabeçará a oposição ao prefeito da cidade.

Ela ficou pouco mais de 02 meses no cargo após a prisão do titular por tentativa de feminicídio.

MPGO arquiva denúncia contra funcionário fantasma no gabinete de Tricia Barreto

O Ministério Público de Goiás (MPGO) arquivou a denúncia contra a vereadora Trícia Barreto (MDB) por supostamente ter lotado no gabinete dela um servidor que não apareceria no local, pois trabalhava em uma barbearia.

Na justificativa, o órgão apontou que o servidor poderia conciliar as duas atividades uma vez que a carga horária dele era de apenas 25h no Poder Legislativo.

Encontro em Rio Verde deve selar candidatura de Osvaldo Júnior

Presidente do Cidadania, Michel Roriz esteve recentemente reunido com Osvaldo Júnior (Republicanos).

Derrotado em 2020 pelo prefeito Paulo do Vale (UB), quando integrava o MDB, o médico deve disputar novamente a eleição em Rio Verde, mas desta vez no PSDB.

Nota 10

Para equipe do Portal 6, pela matéria especial narrando o drama da família de Thais Medeiros, jovem de Anápolis que sofreu uma grave reação alérgica após cheirar uma pimenta bode.

A matéria mostra as dificuldades vivida pela família e a nova rotina de todos eles desde que o incidente foi registrado. Vale a pena ler e assistir.

Nota Zero

Para o CIRETRAN, de Anápolis. Rápidas recebeu relatos de usuários que estão tendo dificuldades para acessar os serviços do órgão.

Dentre as reclamações estão a equipe reduzida, deixando vários guichês vazios. A falta de informação, pois os atendimentos são agendados apenas pelo site do Detran, deixando a maior parte das pessoas sem o problema resolvido.

Outra queixa é sobre a porta de entrada do CIRETRAN não está sinalizada corretamente. Recentemente houve a mudança para a porta dos fundos e não há um aviso no antigo local de entrada.