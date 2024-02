Beneficiários de programas do Governo precisam se atentar à regra para não perder auxílio

Certos casos ainda requerem atualização imediata do cadastro a fim de manter o benefício

Davi Galvão - 19 de fevereiro de 2024

Cadastros devem ser atualizados para a manutenção dos benefícios. (Foto: Divulgação)

Goianos integrantes dos programas Mães de Goiás, Dignidade, Goiás Por Elas e Aprendiz do Futuro devem estar bastante atentos a situação do cadastro que possuem, a fim de não terem os benefícios retidos.

Isso porque os dados inscritos no CadÚnico – registro que permite ao governo saber quem são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil – devem ser atualizados, pelo menos, a cada 24 meses, sob pena de possível suspensão, ou mesmo cancelamento.

“Ele [o CadÚnico] dá legitimidade às ações sociais do governo, ao utilizar-se da transparência de dados, e estampa a credibilidade dos programas”, avalia o secretário de governo, Wellington Matos.

Dentre os cenários que preveem obrigatoriamente novas atualizações, estão: mudança de endereço, alteração de renda e situação trabalhista, quando os filhos trocam de escola ou quando há alterações nos membros da família.

Além disso, no caso do programa Mães Goiás e do Dignidade, a não utilização dos valores concedidos por mais de 60 dias também implicará na suspensão do auxílio.