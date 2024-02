A técnica de chef para deixar o caldo de feijão mais grosso

Sem precisar de novos ingredientes, para conseguir deixar o caldinho mais denso e delicioso o passo a passo é muito simples

Gabriella Licia - 21 de fevereiro de 2024

O feijãp é rico em nutrientes. (Foto: Reprodução)

Se você já passou pela experiência de cozinhar o feijão pela primeira vez e depois perceber que o caldo ficou muito ralo, com certeza ficou desesperado e sem saber o que fazer, certo? Mas saiba que existe um truque muito simples para deixar o caldo de feijão mais grosso.

Sem precisar de novos ingredientes ou feitos mirabolantes, para conseguir deixar o caldinho mais denso e delicioso, o passo a passo é muito simples.

Inclusive, facilitará muito para aquelas pessoas que moram sozinhas e adorariam comer o feijão feito na hora, mas não se garantem na hora de cozinhar.

E aí, ficou curioso para entender como conseguir deixar o caldo de feijão mais grosso? É simples, confira o passo a passo até o final e já salva a dica para nunca mais passar vergonha no fogão. Olha só!

A técnica de chef para deixar o caldo de feijão mais grosso:

Começou a refogar o feijão e exagerou na água? Ficou muito ralo? Não sabe o que fazer? Vamos lá!

O primeiro passo é ter um liquidificador ou triturador em casa.

Depois, pegue um pouco do feijão, seja o da panela de pressão ou o que estiver refogando. Tire uma boa quantidade dos grãos e passe para o liquidificador. Agora, é só deixar batendo até que se torne uma pasta densa.

Feito isso, retire toda a pasta e retorne para a panela com o feijão ‘aguado’. Misture bem a pasta com os demais grãos e rapidamente perceberá que o caldo do alimento estará engrossando, criando uma estética mais encorpada.

Assim, você não precisará gastar mais nada e seu prato sairá impecável, deixando todos os seus convidados surpresos com sua maestria na cozinha.

Há quem opte por diluir uma colher de amido de milho ou farinha de trigo na água para conseguir engrossar o caldo, mas saiba que essa técnica pode alterar o sabor do feijão.

