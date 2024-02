Bairros de Goiânia e Anápolis poderão ficar sem água na quinta (22); veja lista

Companhia orienta consumidores a fazerem uso moderado das reservas domiciliares durante período

Gabriella Pinheiro - 21 de fevereiro de 2024

Estação de tratamento de água da Saneago em Anápolis. (Foto: Daniel Oliveira)

A Companhia de Saneamento de Goiás S/A (Saneago) emitiu um comunicado informando que bairros de Goiânia e Anápolis podem ter o abastecimento afetado na quinta-feira (22).

De acordo com o órgão, na capital, a ação é se deve a uma execução de melhorias no sistema de abastecimento de água na cidade, com a instalação de uma válvula redutora de pressão.

A manutenção acontecerá no Setor Oriente Ville, na Rua Marcelo Moreira com Oliveira Batista e na Rua Marcelo Moreira com JCA 19, a partir das 05h, com previsão de término às 17h30.

Devido a operação, o abastecimento deverá ser afetado nos setores: Jardim Caravelas, Oriente Ville e Residencial Center Ville. A normalização acontecerá de forma gradual, após a conclusão dos serviços, com recuperação total à noite.

Já em Anápolis, o desabastecimento deverá acontecer devido a uma manutenção programada para remanejamento de adutora no bairro Polocentro. Os serviços acontecerão das 08h às 17h e a normalização deve ocorrer de forma gradual, ao longo da noite.

Com isso, podem ser impactados os seguintes bairros: Jibran El Hadj, Residencial Copacabana, Residencial Morumbi, Residencial Reny Cury e Viviam Parque.

A companhia informa que imóveis que tenham a caixa d’água bem dimensionada não serão desabastecidos e orienta os consumidores a fazerem o uso moderado das reservas domiciliares.