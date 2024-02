Roberto está passando alta rejeição para Márcio Cândido e vice se esconde

Pesquisas publicadas nos últimos dias mostram que o atual prefeito só atrapalha quem for apoiado por ele

Pedro Hara - 21 de fevereiro de 2024

Roberto Naves e Márcio Cândido durante evento. (Foto: Reprodução)

Roberto Naves (Republicanos) é alguém que não goza de muito prestígio entre a população de Anápolis.

Prova dessa baixa popularidade são os resultados das pesquisas publicadas nos últimos dias. Elas mostram que o atual prefeito só atrapalha quem for apoiado por ele.

A ‘radioatividade’ de Roberto coloca em xeque a continuidade do projeto que ele encabeça desde 2016, quando foi eleito pela primeira vez para o Centro Administrativo.

A alta rejeição vem grudando em Márcio Cândido (PSD). O vice-prefeito tenta viabilizar a pré-candidatura, mas esbarra na falta de prestígio do principal aliado.

Para tentar não colar os números de Roberto em si, Márcio tem se escondido, evitando conceder entrevistas e evitando situações que o identifiquem com o titular da principal cadeira do Centro Administrativo.

Vale lembrar que Márcio não é o único que vê dificuldades no apoio do prefeito. O chefe do Executivo chegou a cortejar Major Vitor Hugo (PL), que cogitou aceitar o apoio, mas com a condição de que ele não aparecesse em sua campanha.

Jorge Kajuru é absolvido em ação no TRE-GO

O senador Jorge Kajuru (PSB) foi absolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO) na ação do Ministério Público Eleitoral (MPE) que o acusava de ter alterado os resultados de uma pesquisa eleitoral em 2018.

Conforme a denúncia, Kajuru postou em sua página no Facebook uma sondagem com resultados diferentes daqueles que haviam sido coletados pelo Instituto Serpes.

A decisão conjunta dos desembargadores aponta que não se pode concluir com segurança que o então candidato tinha ciência da falsidade do resultado que ele publicou na rede social.

Quatro deputados de Goiás assinam pedido de impeachment contra Lula

Gustavo Gayer (PL), Magda Mofatto (PRD), Professor Alcides (PL) e Zacharias Calil (UB) foram os deputados federais de Goiás que assinaram o pedido de impeachment protocolado na Câmara dos Deputados contra o presidente Lula (PT).

O pedido foi feito pela deputada Carla Zambelli (PL-SP) e recebeu o apoio de mais de 100 parlamentares.

Talles Barreto assume função de líder de Caiado na Alego

Talles Barreto (UB) é o novo líder do governo Ronaldo Caiado (UB) na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), ocupando a função anteriormente exercida por Wilde Cambão (PSD).

Antes de chegar ao novo posto, ele ocupava o cargo de vice-líder do governo.

Raphael da Saúde assume mandato na Câmara de Goiânia após cassação de Gabriela Rodart

A primeira sessão ordinária da semana na Câmara de Goiânia, nesta terça-feira (20), marcou o retorno de Raphael da Saúde (DC) à Casa.

Ele assume a vaga deixada por Gabriela Rodart (PRD), cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por infidelidade partidária.

Juiz de Anápolis nega penhora de imóvel rural utilizado para subsistência familiar

Juiz da 1ª Vara Cível de Anápolis, Rodrigo de Castro Ferreira, negou o pedido de penhora de um imóvel rural que era utilizado para subsistência familiar.

O magistrado atendeu ao pedido da defesa, representada pelos advogados João Domingos e Leandro Marmo.

Eles conseguiram comprovar que a propriedade é explorada com a finalidade produtiva e complementa a renda familiar.

Nota 10

Para os policiais da CPE Anápolis. Em pouquíssimo tempo os agentes da tropa de elite no município conseguiram localizar e levar para delegacia a mãe e os filhos que assassinaram a facadas o adolescente Nicolas Lima, de 14 anos, na porta de um colégio estadual do Parque Calixtópolis.

O motivo torpe para o crime foi, conforme já apurado pela Polícia Civil, por conta de uma briga em um jogo online.

Nota Zero

Para o prefeito Roberto Naves, que em participação ao vivo em um programa da internet ameaçou publicamente adversários, arrotou riqueza e usou de termos chulos para falar sobre a performance sexual com a esposa.

Vergonhoso para quem se diz conservador, de direita e “família”.

O ponto alto, do delírio, no bate papo de cerca de 02h foi ele dar nota 9 para gestão na Prefeitura de Anápolis.