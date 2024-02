Conheça a carne macia e suculenta que tem um dos melhores custo-benefício para churrasco

Você não precisa sempre recorrer a um corte de segunda para economizar na hora de ir ao açougue

Anna Júlia Steckelberg - 22 de fevereiro de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

Essa é uma preocupação de muitos: economizar na hora de comprar carne!

Aliás, essa questão chega tirar o sono de muitos, que buscam por dados sobre aumento dos valores da proteína.

E, por mais que para 2024, há uma promessa de uma queda drástica no valor dos produtos do açougue, isso não exclui o fato de que os preços continuam bem acima da média.

Para piorar, essa inassertividade nos cortes se intensifica quando buscamos algo mais em conta, mas que ainda assim entregue maciez e suculência.

Partindo dessa linha de raciocínio, hoje fomos atrás de uma alternativa que seja um bom custo-benefício para o consumidor; e que não seja carne de segunda.

Conheça a carne macia e suculenta que tem um dos melhores custo-benefício para churrasco:

Composta pela parede do abdômen do boi, localizada na lateral do corpo do animal, o querido corte de carne ao qual nos referimos é a fraldinha.

Essa é bem famosa!

Ela possui fibras longas, nervos e gordura, garantindo uma textura macia e uma super suculência; é por conta disso que muitos são fãs número 1 desse corte para churrasco.

Indo além dessas questões de sabor, ainda há a vantagem do valor. Atualmente, o kg dessa peça gira em torno de R$ 32,99, enquanto a picanha, por exemplo, está custando a bagatela de R$ 57,99/kg, em média.

Não tem mais o que dizer, né?

Compensa muito investir nessa carne. Aliás, pensando nisso, encontramos uma técnica para prepará-la na churrasqueira.

No Instagram, Fernando Bazzoti Elero é um churrasqueiro de mão cheia e em um vídeo, que já atingiu mais de 6 milhões de visualizações, ele nos ensina como preparar a fraldinha.

Para isso, basta cortar a peça em tiras finas, polvilhar sal de parrinha por toda superfície e enrolar as peças. Certifique-se em deixar a gordura para fora.

Feito isso, coloque os medalhões no espeto e leve para a brasa. A carne fica deliciosa e muito suculenta! Assista ao vídeo a seguir!

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fernando Bazzoti Elero (@fernandobazzoti)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!